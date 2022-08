Deux enfants abandonnés à Plopsaqua: voici ce que risquent les parents

L’affaire suscite l’émoi. Dimanche en fin d’après-midi, dans le parc aquatique Plopsaqua d’Hannut, un maître-nageur et une touriste ont eu l’attention attirée par des mouvements en provenance d’un tas de sacs abandonnés près de transats au bord d’une piscine. Ils ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un animal de compagnie amené frauduleusement puisque leur présence est strictement interdite dans les installations. Pire. Sous un soleil de plomb, ils ont découvert un bébé de dix mois et sa grande sœur d’à peine deux ans et demi. Aucune trace des parents. La police et deux ambulances ont immédiatement été appelées.