Podcast - Près de six mois après l’invasion russe, comment se passe l’accueil des réfugiés ukrainiens en Belgique

Par Pierre Fagnart Publié le 16/08/2022 à 17:00 Temps de lecture: 1 min

Près de six mois après le début de la guerre en Ukraine et à quelques jours de la rentrée, on s’est demandé comment se déroulait l’accueil des réfugiés en Belgique. Est-il toujours dépendant des initiatives citoyennes ? Les pouvoirs publics ont-ils pris le relais ? Maxime Biermé traite des questions de migration au sein du service politique. Il a collecté des chiffres qui permettent de rendre compte de l’état de la situation. En résumé, la pression sur les hébergeurs citoyens diminue mais lentement, très lentement.

