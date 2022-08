Coefficient: voici pourquoi Anderlecht doit stopper l’hémorragie face aux Young Boys

1. Le coefficient européen, c’est quoi ?

L’UEFA a mis sur pied trois coefficients : pour les sélections nationales, pour les pays et pour les clubs. Au niveau des Coupes d’Europe, les deux derniers sont pris en compte. Celui pour les pays sert à octroyer le nombre de tickets pour les différentes compétitions (NDLR : la Belgique vit d’ailleurs une année charnière pour conserver un ticket direct pour la Ligue des champions) alors que celui des clubs sert pour les tirages au sort en déterminant si vous êtes ou non tête de série. Ce coefficient est toujours établi sur les performances des cinq dernières années et se forge au gré des qualifications et des succès en phase de groupes.