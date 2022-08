En Egypte, la danse du ventre contre les stéréotypes

Avec des vêtements qui laissent apparaître son ventre, les cuisses entourées d’une écharpe couverte de perles et les pieds nus, Amie Sultan, danseuse du ventre, ondule ses hanches au rythme de la musique traditionnelle. Derrière ses bras et ses mains qui se déploient en l’air avec grâce, ses deux jeunes élèves tentent de reproduire ses mouvements. Au mois de juillet dernier, l’annonce par Amie Sultan de l’ouverture du centre Taqseem, la première institution académique consacrée à la danse du ventre en Egypte, pays d’origine de ce type de danse, a fait l’écho d’une bombe dans le pays. Si ce centre situé dans le quartier chic de Zamalek au Caire vise à former des filles amatrices ainsi que des danseuses du ventre professionnelles, il a une autre mission : lutter contre la mauvaise réputation et la stigmatisation sociale des danseuses du ventre, qui s’est aggravée ces dernières années. Archives et documents historiques à l’appui, l’institut veut rappeler qu’à une époque, cet art faisait la fierté des Egyptiens.