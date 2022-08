Les excuses d’Hollywood aux Amérindiens

L’actrice Sacheen Littlefeather avait 23 ans. D’origine apache et yaqui, elle avait vécu une soirée d’enfer à Hollywood, où Marlon Brando l’avait chargée de refuser un Oscar en son nom. Il ne voulait pas de la statuette et avait fait de ce refus un moyen de manifester son soutien à la cause des Amérindiens.

La scène se déroulait le 27 mars 1973, lors de la 45e cérémonie des Oscar. Marlon Brando devait être couronné pour son rôle magistral de Vito Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola. C’était la seconde fois que l’acteur était récompensé. En 1955, il avait obtenu la récompense suprême pour son rôle dans le film Sur les quais d’Elia Kazan.