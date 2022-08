Annie Ernaux: «Je ne peux pas imaginer ma vie sans l’écriture»

L’auteur des « Années » sera à l’honneur à l’Intime Festival de Namur. Avant cet hommage, elle se livre sur l’écriture et ses combats. Le temps, le féminisme et la question sociale sont omniprésents.

Annie Ernaux ne sera malheureusement pas sur place à Namur. Mais l’Intime Festival lui rendra hommage, samedi matin (le 20 août), en projetant le film Les Années Super 8 qu’elle vient de réaliser avec son fils David Ernaux-Briot. Ce long-métrage, présenté dans la Quinzaine des réalisateurs au dernier Festival de Cannes, est le fruit du montage des bobines tournées par Philippe Ernaux, le mari de l’écrivaine, dans les années septante. On y voit l’intimité d’un cercle familial, des vacances au ski, des premiers voyages à l’étranger. Autant de séquences dont Annie Ernaux livre cinquante ans après, en voix off, une lecture aux multiples dimensions. Au-delà du cercle familial, c’est l’époque qui défile, avec ses espérances et ses utopies. Mais c’est aussi la genèse d’un écrivain qu’il nous est donné de voir. Car en livrant des passages de son journal intime en guise de contrepoint, Annie Ernaux raconte aussi ce qui ne se voit pas. Et c’est tout simplement bouleversant.