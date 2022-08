«Je ne comprends pas que des propriétaires refusent de leur louer un bien»

Pendant trois mois, Mélanie a accueilli deux cousines ukrainiennes et leurs adolescents à Vielsalm. La cohabitation s’est globalement bien déroulée, si ce n’est les petits tracas de bruits ou de tris des déchets. « Début juin, elles m’ont demandé de chercher un logement pour deux personnes. Je sentais qu’elles commençaient à être fatiguées d’être les uns sur les autres. Elles vivaient dans une seule chambre à quatre. Et puis, je me disais que vu que je travaille tout l’été de chez moi, cela allait être vraiment compliqué avec les enfants de 11 et 13 ans. Ils faisaient vraiment beaucoup de bruit avec leur smartphone, toute la journée dans le canapé. Cela n’aurait pas été possible pendant deux mois. »