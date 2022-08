Averses abondantes, orages et alerte jaune: voici à quoi s’attendre dans les prochains jours

Des averses sont possibles à partir de cette nuit et ce pendant plusieurs jours, jusqu’à vendredi. Les températures oscilleront entre 23 et 30 degrés.

Mercredi, le temps devrait rester instable et des averses parfois orageuses sont attendues dans plusieurs régions. Le mercure atteindra 20 à 26 degrés.

Jeudi matin, après dissipation de la grisaille, le temps deviendra partiellement nuageux avec, sur l’ouest et le centre, quelques averses localisées. Sur l’extrême est du pays, soit sur les régions proches des frontières allemande et luxembourgeoise, des averses plus intenses et accompagnées d’orage pourront se manifester. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Hautes-Fagnes, 22 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Vendredi, une perturbation plus structurée traversera le pays d’ouest en est en donnant de la pluie ou des averses. Dans l’après-midi, ces averses pourront adopter un caractère orageux, surtout la moitié est. Les maxima atteindront de 20 à 24 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest.