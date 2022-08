La folle histoire des manuscrits de Céline

Nous remarquions, dans l’édition de Guerre publiée par Gallimard en mai dernier, comment François Gibault, en avant-propos, évacuait, entre autres choses, l’histoire des manuscrits disparus et retrouvés de Louis-Ferdinand Céline. Jean-Pierre Thibaudat, ancien journaliste à Libération , avait révélé l’an dernier être en leur possession. Il en avait hérité de personnes sur l’identité desquelles plusieurs hypothèses avaient été avancées, sans pouvoir être confirmées. Jean-Pierre Thibaudat avait révélé une seule chose pour expliquer sa longue rétention des documents : on lui avait demandé de ne pas les rendre publics avant la mort de Lucette Destouches, veuve Céline – en 2019, à 107 ans. Les ayants droit de celle-ci, François Gibault et Véronique Chovin, avaient porté plainte pour recel et étaient entrés en possession des manuscrits. En octobre paraîtra Londres