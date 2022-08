Mercato: pourquoi on ne s’arrache plus Cristiano Ronaldo

À force de toujours vouloir tirer la couverture à lui, Cristiano Ronaldo est peut-être en train de détruire sa fin de carrière, d’écorner son image d’icône mondiale. Y compris au sein de l’institution mancunienne, qui l’a porté aux nues sous Sir Alex Ferguson et qui l’a accueilli à bras ouverts l’été dernier. Un an après ce (re)mariage de passion, le constat d’échec est cuisant. Le Portugais ne changera plus à 37 ans, la seule issue possible prenant de plus en plus les contours d’une séparation, d’une exfiltration en bonne et due forme. Mais encore faut-il que le joueur, en collaboration avec son agent historique Jorge Mendes, trouve un nouveau pied-à-terre. Ce qui, au regard de la conjoncture actuelle, pourrait légitimement refroidir les ardeurs de divers candidats.