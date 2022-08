Quatrième dose: les 18-50 ans ne recevront pas d’invitation en Wallonie, ni les moins de 65 ans à Bruxelles

A chacun sa stratégie. A la fin du mois d’août, toutes les personnes identifiées comme appartenant à un public à risques (seniors, immunodéprimés, personnes atteintes de comorbidités) recevront une invitation à la vaccination contre le coronavirus en bonne et due forme par la poste. Il sera possible de prendre rendez-vous pour recevoir une quatrième dose dans les centres qui vont rouvrir (certains sont toujours ouverts) aux quatre coins du pays ainsi que dans les pharmacies ou chez son médecin généraliste.

Dès la mi-septembre, tout le reste de la population, à l’exception des enfants, pourra également recevoir un booster supplémentaire. Les invitations partiront par âge dégressif. Grosse différence entre le nord et le sud du pays : les invitations ne seront pas envoyées aux moins de 50 ans en Wallonie, aux moins de 65 ans à Bruxelles. « Nous nous conformons aux priorités déterminées par la task force vaccination, à savoir les personnes les plus fragilisées et à risques », détaille Lara Kotlar, la porte-parole de l’Aviq. Bruxelles suit le même raisonnement en précisant qu’il s’agit des décisions de la CIM (réunions des ministres de la Santé), en lien avec le Conseil supérieur de la Santé.