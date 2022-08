Bonne nouvelle pour Kevin Borlée: pas de déchirure musculaire pour le Belge qui espère pouvoir disputer le 4x400 m

Le vice-champion d’Europe en titre a ressenti une douleur fulgurante à l’ischio-jambier droit après moins de 200 mètres de course mardi en demi-finale.

«Cela n’a pas été une journée facile», a indiqué Kevin Borlée sur son compte Instagram. «J’ai senti mon ischio-jambier se contracter dans la dernière ligne droite et j’ai dû m’arrêter. Après un contrôle chez le médecin, il semble qu’il s’agisse seulement d’une tension musculaire et non d’une déchirure musculaire. Avec le staff médical, nous allons tout faire que je sois prêt pour le 4x400 m».