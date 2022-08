Hauteur: Thomas Carmoy en finale en trois bonds

Ne pas perdre trop d’énergie. Tel était le mot d’ordre que Marc Muryn, son entraîneur, avait soufflé à Thomas Carmoy, ce mardi, avant les qualifications de la hauteur. Le Carolo a appliqué à la lettre ces consignes. Il a successivement franchi 2,12 m, 2,17 m et 2,21 m à son premier essai et cela a suffi pour faire partie des 13 finalistes qui s’affronteront jeudi soir. Un exploit peu banal puisque seulement 4 sauteurs sur les 23 engagés ont réussi un sans-faute.

« S’il avait fallu sauter 2,25 m – la barre de qualification initiale – je crois que j’aurais pu le faire », a indiqué l’athlète du Crac. « Mais avec ces trois essais, je ne me suis pas trop fatigué et c’est important pour jeudi. Mes sensations étaient très bonnes. Demain, je vais faire un petit entraînement pour maintenir la confiance. Et en finale, je vais tout lâcher ! »