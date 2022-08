Cyclisme sur piste: 5 médailles, la piste belge tourne rond

La boucle est bouclée. Avec un sourire qui fait oublier les raideurs musculaires et ces gouttes de sueur trop longtemps emprisonnées sous les casques. La dernière épreuve de la semaine européenne sur piste, au cœur d’un Messe München « sold out » de bout en bout, a permis à la Belgique de poursuivre sa moisson estivale de médailles (5 pour la piste + 1 pour la route = 6). Le binôme inédit formé par Robbe Ghys et Fabio Van den Bossche (le Gantois du team Alpecin relayait Lindsay De Vylder, blessé lors du Tour de Wallonie) a terminé 3e de la Madison sur le petit anneau bavarois, derrière l’Allemagne et la France. Souvent assimilée à l’épreuve reine de la piste, l’Américaine (son autre nom) impose vélocité et endurance pour enquiller les 25 sprints, au fil des 50 km d’une course où les duos sont constamment en piste.