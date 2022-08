Canada: un influent cardinal accusé d’agressions sexuelles, 80 membres du diocèse visés

Le cardinal Marc Ouellet, influent membre du gouvernement du Vatican, est accusé d’agressions sexuelles au Canada, dans une action collective rendue publique. Le document vise également plus de 80 membres du diocèse.

L’ecclésiastique, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, aurait procédé à des attouchements inappropriés à l’égard d’une stagiaire entre 2008 et 2010 lorsqu’il était archevêque de Québec selon un document issu de l’action collective autorisée par la Cour supérieure de cette province francophone en mai dernier.