Anderlecht préparerait-il un énorme coup pour son mercato? Le Sporting serait intéressé par un retour de Joshua Zirkzee

Et si Anderlecht réalisait le plus beau coup du mercato en Belgique dans les prochains jours ? Après avoir déjà conclu le transfert réussi (déjà !) de Fabio Silva, Peter Verbeke serait sur la piste d’un joueur qui évoluait au RSCA l’an dernier. Et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit tout simplement de Joshua Zirkzee.

C’est Christian Falk, le chef « football », du Bild, qui annonce cette rumeur. Une information qui peut paraître un peu étonnante à l’heure actuelle mais qui pourrait bien voir le jour dans les prochaines heures.