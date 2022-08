Athlétisme: pas de médaille pour Isaac Kimeli sur 5.000 m, «j’ai fait une erreur en voulant suivre les trois premiers»

Isaac Kimeli avait secrètement espéré pouvoir jouer un rôle dans la finale (directe) du 5.000 m, ce mardi soir, à l’Euro de Munich, et il l’a longtemps fait. Mais après avoir tenu le bon bout jusqu’à deux tours de la fin, en suivant, depuis le début, la foulée confortable du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, le sociétaire de l’Olympic Essenbeek-Hal a dû lâcher prise quand il est parti en compagnie de l’Espagnol Mohamed Katir et de l’Italien Yemaneberhah Crippa, les trois hommes les plus costauds du jour.

Comme d’habitude, Ingebrigtsen a réglé tout le monde dans la ligne droite, confirmant ainsi, à 21 ans, son titre de 2018 en 13.21.13 devant Katir (13.22.98) et Crippa (13.24.83). Quant à Kimeli, les jambes coupées, il a fini à l’arrache en 13.33.39 à la 11e place. L’autre Belge de la course, Michaël Somers a terminé 23e et avant-dernier en 13.57.82.