Accueil des réfugiés ukrainiens: le plus dur reste à faire

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a bientôt six mois, 53.000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Belgique. Il s’agit de la plus grande vague migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Un énorme défi qui repose principalement sur les épaules des Régions, le fédéral se « contentant » de gérer l’enregistrement au Heysel et de soulager les CPAS, en augmentant leur financement dans le cadre de l’aide aux réfugiés ukrainiens.