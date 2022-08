Cyclisme: juste avant de disputer le contre-la-montre, Rune Herregodts remercie Evenepoel, «il m’a beaucoup appris»

Depuis que la compétition continentale du chrono existe (2016), la Belgique s’invite invariablement au palmarès. Nos meilleurs rouleurs se sont ainsi hissés sur les podiums du chrono individuel ces six dernières années : deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze pour Victor Campenaerts ; une breloque en or et une autre en bronze pour Remco Evenepoel. Sans faire injure à Rune Herregodts, notre seul représentant ce mercredi à Munich (Yves Lampaert a déclaré forfait, le premier maillot jaune du dernier Tour n’était officiellement pas en forme physique optimale), il est fort à parier qu’un coup de canif bavarois sera donné dans la tradition.

Ancien pistier (il faisait partie du projet de poursuite par équipe qui a loupé in extremis la qualification pour les JO de Tokyo), ex-lauréat de Paris-Tours espoirs (2020), le jeune Alostois espère se glisser dans le top 10 au bout du parcours de 24 kilomètres dessiné autour de Fürstenfeldbruck, une bourgade située à une trentaine de kilomètres de la capitale bavaroise.