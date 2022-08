Etats-Unis: défaite cuisante de Liz Cheney, ennemie républicaine jurée de Trump, dans le Wyoming

À lire aussi Liz Cheney, la Républicaine qui ose défier Trump

Donald Trump dénonce sans cesse les travaux de cette commission. Pour cette raison, le 45e président des Etats-Unis s’était engagé à faire battre Mme Cheney, élue de la Chambre américaine des représentants depuis 2017. Il avait mis tout son poids derrière sa rivale Harriet Hageman, une avocate de 59 ans auprès de qui il est allé faire campagne fin mai, victorieuse de cette primaire républicaine mardi.

L’investiture républicaine dans l’élection pour la Chambre des représentants ira donc à la protégée de Donald Trump, renforçant encore un peu plus l’emprise de l’ancien locataire de la Maison Blanche sur le parti républicain, et ce en dépit des nombreuses enquêtes dont il fait l’objet. Comme si, à force d’accumulation, toutes ces affaires n’avaient plus prise sur lui.

Dans le Wyoming, un Etat qui a voté à plus de 70 % pour Donald Trump lors de la dernière présidentielle, la candidate Harriet Hageman appuie notamment la théorie véhiculée par le clan Trump selon laquelle l’élection de 2020 a été « volée » à l’ancien président, malgré les innombrables preuves du contraire.

De son côté, Liz Cheney, qui a voté pour la destitution à laquelle Donald Trump a finalement échappé, s’efforce depuis plus d’un an de démonter cette thèse à laquelle adhèrent encore des millions de trumpistes.

« Dans notre pays, nous ne prêtons pas serment à un individu ni à un parti politique », affirmait encore l’élue lors d’une audition parlementaire mi-juin, estimant que la « défense de la Constitution américaine » méritait de mettre en péril sa carrière politique.