Philippe Dehaes est le nouveau coach d’Elise Mertens

Après s’être séparée de Simon Goffin lors du dernier Wimbledon, Elise Mertens (33e mondiale) a pris le temps avant d’opter pour un nouveau coach. La Limbourgeoise est accompagnée, cette semaine à Cincinnati, par le Brabançon Philippe Dehaes, ancien coach notamment de Daria Kasatkina, Monica Puig, Emma Raducanu et dernièrement de Kaja Juvan. La collaboration est prévue pour le reste de la tournée américaine, et donc l’US Open aussi, avant une évaluation pour la poursuite ou non de cette nouvelle alliance belge.