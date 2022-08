France: les images impressionnantes des inondations dans le métro à Paris (vidéos)

Un violent orage s’est abattu ce mardi en fin de journée sur la capitale française, accompagné de fortes pluies et d’importantes rafales de vent. Des dégâts ont été signalés, notamment d’importantes inondations dans le métro.

Le trafic a été temporairement perturbé mardi soir dans les transports en commun à Paris et en Ile-de-France en raison de fortes intempéries, des orages qualifiés de « très intenses » mais pas « record » par Météo France.

A 19h00, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l’espace de 90 minutes, selon les relevés de Météo France à la station du parc Montsouris, soit quasiment « 70 % de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé », souligne un porte-parole à l’AFP.

Peu après 18h00, plusieurs stations du métro parisien – sur les lignes 10, 12, 6, 9, 4 et 8 notamment – avaient successivement fermé leurs accès à cause des intempéries et notamment de l’eau de pluie qui dévalait certains escaliers donnant accès aux quais.