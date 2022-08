«Vous saurez bientôt la vérité»: la mise au point de Cristiano Ronaldo concernant les nombreuses rumeurs de départ dont il fait l’objet

Plus les jours passent, plus la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United semble compliquée. Non satisfait de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions, le Portugais se rapprocherait inexorablement d’un départ du club mancunien. Seul bémol pour celui qui entre dans sa dernière année de contrat : trouver un club qui veut s’offrir ses onéreux services…

Quoi qu’il en soit, ces dernières semaines, l’ancien du Real Madrid a été au centre de toutes les rumeurs de transfert. Des articles qui ont eu le don d’énerver la star portugaise, qui a décidé de sortir du silence à ce sujet. « Vous saurez la vérité quand une interview sera faite, dans quelques semaines », a écrit l’attaquant sur Instagram, en commentaire au post d’un compte fan. « Les médias ne racontent que des mensonges. J’ai tout noté dans un carnet et, ces derniers mois, sur 100 actualités à mon sujet, seules 5 étaient vraies. Imaginez comment c’est. Gardez ce conseil. »