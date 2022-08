Une étudiante touchée par une balle dans son jardin: ce que l’on sait

La jeune femme a soudainement ressenti une forte douleur dans le cou et a senti du sang. Elle s’est donc rendue chez son médecin qui a constaté une plaie. Deux jours plus tard, l’étudiante s’est rendue aux urgences, où un scanner a constaté la présence de différents petits morceaux de projectile dans son cou dont un proche de la moelle épinière. Une opération de cinq heures a permis d’ôter une grande patrie des corps étrangers du cou de l’étudiante.

«Une plainte a été déposée et une enquête ouverte», a déclaré la porte-parole du parquet de Louvain Julie Plevoets. «Le laboratoire médico-légal a effectué des analyses dans le jardin et un médecin légiste a été désigné pour examiner la jeune femme. Une enquête plus poussée doit déterminer de quelle sorte de projectile il s’agit, ce qu’il s’est passé exactement et s’il y avait une intention malveillante.»