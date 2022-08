L’eau du robinet va-t-elle devenir plus chère pour l’utilisation non essentielle?

« L’eau est un bien précieux pour lequel un juste prix doit être payé », selon elle. Pour inciter les gens à utiliser de façon prudente l’eau du robinet toute l’année, Cathy Berx propose donc l’introduction de différents tarifs. « Les besoins de base de chaque personne doivent être à un prix abordable et démocratique. Mais l’usage “de confort”, comme pour des jacuzzis et piscines ou pour arroser des pelouses, ça devrait se faire à un autre tarif », argumente-t-elle.

Remplir sa piscine ou son jacuzzi va-t-il devenir plus onéreux ? C’est le souhait de la gouverneure anversoise, Cathy Berx, qui veut pousser le gouvernement flamand à rendre l’usage « de confort » plus cher, pour garder l’usage « de base » à des prix raisonnables.

Du reste, il existe déjà en Flandre une différence entre les usages de base et de confort, et ce dernier est payé plus cher. « C’est un tarif plus élevé, mais le prix de notre eau potable reste bas. Le tarif pour l’usage de confort ne correspond pas à la valeur de notre eau et n’incite pas à être économe avec l’eau du robinet », conclut Cathy Berx.