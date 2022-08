Guerre en Ukraine: «La répartition de mon temps entre champs de bataille et stades semble surréaliste»

Quand Yevhen Pronin raconte sa vie actuelle, on a du mal à croire qu’il dit vrai. Agé de 31 ans, il est le plus jeune président de la Fédération ukrainienne d’athlétisme. Et lorsque cet avocat de formation n’est pas exceptionnellement en déplacement en tant que dirigeant sportif, il lutte contre l’agresseur russe, en tenue de soldat, armé jusqu’aux dents. C’est ce qu’il a fait durant les semaines qui ont précédé les Championnats du monde d’Eugene, aux Etats-Unis, où l’Ukraine a remporté une médaille d’argent et une de bronze, et c’est ce qu’il continue à faire depuis son retour d’Oregon.

Yevhen porte un t-shirt camouflage, ne s’est pas rasé depuis un moment et semble un peu fatigué lorsque nous le rejoignons sur la ligne de front. L’arme à la main.