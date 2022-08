Le bien à la loupe, à Bruxelles: un appartement de 200 m2 à 860.000 euros (photos)

Cet appartement est situé à Ixelles, dans une petite copropriété de standing implantée dans une rue calme mais à proximité immédiate de nombreuses facilités. Il a été construit dans les années 2000 et pourra profiter de quelques rafraîchissements, mais il dispose déjà de tout le confort moderne et de finitions soignées. L’appartement se caractérise aussi et surtout par des espaces généreux et lumineux, agrémentés d’une terrasse et de nombreux rangements. Il rassemble au total 3 chambres et 2 salles d’eau.

Situation

L’appartement est implanté au premier étage d’un petit immeuble ixellois situé dans une avenue résidentielle plutôt verte et calme. On trouve à moins de 5 minutes à pied le square du Vieux-Tilleul qui accueille plusieurs services et commerces, dont des supermarchés. Il faut compter à peine plus de temps de marche pour rejoindre les arrêts de bus et de tram ainsi que la gare de Boondael. L’appartement permet aussi un accès assez rapide à Solbosch, au bois de la Cambre ou encore à l’avenue Roosevelt. Les environs sont bien desservis en écoles et infrastructures de loisir.

Etat général

L’immeuble qui héberge l’appartement a été construit dans les années 2000 et dispose de finitions soignées. On peut en dire de même pour l’appartement, qui a été bien entretenu et renferme plusieurs équipements comme un système d’alarme, une porte d’entrée blindée, une tente solaire sur la terrasse, des rangements intégrés, etc. Au niveau énergétique, le logement affiche une PEB de C et est notamment pourvu d’une chaudière individuelle au gaz et de châssis en double vitrage. L’appartement est immédiatement habitable, mais l’on pourra envisager quelques rafraîchissements, en priorité au niveau des peintures puis, éventuellement, des salles d’eau et de la cuisine. Celles-ci sont en effet fonctionnelles mais n’ont pas été modernisées.

Disposition

L’entrée de l’appartement se compose d’un généreux hall avec une pièce spécifique accueillant un WC et un vestiaire. Sur la droite s’ouvre un vaste séjour lumineux, avec une baie vitrée qui s’ouvre sur la terrasse de 12 m2 donnant vers l’arrière de l’immeuble. Le séjour communique avec une grande cuisine équipée également reliée au hall d’entrée. De l’autre côté de ce dernier s’ouvre le coin nuit, composé d’un hall avec rangements qui dessert deux grandes chambres, une salle de bain, un WC et le local technique. Le hall de nuit permet aussi d’accéder à la suite parentale, rassemblant une vaste chambre, un dressing et une salle de bain complète (douche, WC, bain, lavabo). L’appartement est complété par une cave et un garage fermé (en option) situés en sous-sol.

Prix

L’appartement est affiché à la vente à 860.000 euros et il est tout à fait habitable, même si quelques rafraîchissements seront à prévoir à moyen terme. Un garage fermé est disponible en option dans l’immeuble, moyennant un supplément de 40.000 euros.

Surface habitable : 204 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 2

W-C : 3

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse

Etat : habitable

Garage : oui, en option

PEB : C