Les héros de notre enfance: Mario, le héros culte qui n’aurait jamais dû exister

La construction du personnage emblématique de Nintendo est pour une grande partie affaire de hasards et de bricolages.

Il y a eu les nuits écourtées sur la dernière console de Nintendo pour « juste finir ce niveau et après j’arrête » (ou pas). Les taquineries à Mario Kart, quatre devant l’écran, chips et mauvaise bière, puis les débuts d’empoignade dans le mode battle (trop, trop de stress). Et puis les prises de tête à Super Mario world sur la Super Nintendo PARCE QUE C’EST JUSTE IMPOSSIBLE CE JEU. Bref, une vie avec un Mario toujours dans le coin.

Pourtant, ça s’est joué à rien : il n’aurait jamais dû exister.