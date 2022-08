Mary McCartney: «Mon enfance fait partie de mon identité d’artiste»

Pour la première fois, la fille de Paul et Linda McCartney expose ses photographies en France. Sa célèbre famille est en filigrane.

Le sourcil noir arqué et l’œil bien bleu, comme sa robe courte en soie, Mary McCartney n’a pas besoin de décliner son patronyme tant elle ressemble à son père, Paul McCartney. Même si elle a la finesse athlétique de sa mère, Linda McCartney, photographe américaine disparue prématurément d’un cancer à 56 ans, en 1998. Née en 1969 à Londres, l’aînée des enfants biologiques du couple de rock stars est un mélange de charme fluide et d’assurance, de simplicité de bon aloi et de conscience aiguë qu’elle appartient à un monde à part, les « royals du rock ».