L’encéphalomyélite myalgique, cette maladie chronique méconnue aux patients oubliés

Elle a longtemps été appelée syndrome de fatigue chronique, à tort. Car l’encéphalomyélite myalgique (EM) ne se limite pas à cette maladie, autrefois systématiquement classée dans la catégorie des pathologies psychosomatiques. L’EM est une maladie multisystémique chronique et invalidante, reconnue par l’OMS depuis 1969. Quinze à trente millions de personnes en souffriraient dans le monde, dont 48.000 en Belgique. Des patients qui se sentent oubliés en raison d’une méconnaissance quasi-totale de leur maladie de la part du monde médical. « Depuis plusieurs mois, l’encéphalomyélite myalgique fait l’objet d’un peu plus d’attention dans la presse spécialisée car des chercheurs ont démontré que 20 à 30 % des personnes qui ont fait un covid long développeraient une EM », explique Stéfanie Olivier, co-fondatrice de Millions Missing Belgique, une association de malades bénévoles qui milite pour la connaissance et la reconnaissance de l’EM en Belgique francophone.