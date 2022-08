La récupération des échantillons prélevés sur Mars sera un fameux challenge

Les agences spatiales américaine et européenne ont dévoilé le protocole prévu pour rapporter sur Terre les prélèvements faits par le rover Perseverance.

Ils sont tellement précieux qu’on parle de « trésors de l’humanité ». Mais avant leur arrivée sur Terre, qui marquera d’une pierre blanche l’histoire de l’exploration spatiale, le chemin va être long pour les échantillons prélevés sur Mars par le rover Perseverance. Après avoir passé au peigne fin les données produites depuis un an et demi par le robot, la Nasa a présenté, dans une conférence de presse conjointe avec l’Agence spatiale européenne (ESA), le protocole choisi pour rapatrier les précieux tubes contenant la terre et les roches martiennes. Cette « architecture », qui va nécessiter de nombreux développements techniques, devrait permettre de récupérer les prélèvements d’ici dix ans.