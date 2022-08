Coronavirus: ce que disent les derniers chiffres en Belgique

Le taux de reproduction du virus est inférieur à 1, ce qui indique que l’épidémie tend à diminuer. 1.314 patients sont actuellement à l’hôpital pour cause de coronavirus.

Du 7 au 13 août, 2.126 personnes en moyenne ont été infectées par le coronavirus chaque jour. Chaque jour, 10 personnes en moyenne meurent encore des effets du coronavirus, soit une légère augmentation de 6 %. Depuis le début de la pandémie, il y a plus de deux ans, 32.410 décès dus au coronavirus ont été enregistrés.

9.156.096 personnes ont reçu un schéma de primovaccination, c’est-à-dire une première et une deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus. Et 7.195.272 personnes ont reçu une première piqûre de rappel. Un peu plus de 578.000 personnes ont également reçu une deuxième injection de rappel.