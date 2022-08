Coronavirus: la crainte d’un nouveau pic à la rentrée en France

L’immunologue Brigitte Autran va présider le « comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires », successeur du Conseil scientifique français créé voici deux ans pour faire face à la pandémie de covid, annonce mercredi un arrêté au Journal officiel. « Brigitte Autran est nommée présidente du comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires », est-il notifié dans le JO.

Son successeur aura pour mission de maintenir une veille sur l’ensemble des risques sanitaires, avec une attention particulière aux conséquences du réchauffement climatique ainsi qu’aux interactions entre animaux et humains.

Cette vision globale, qualifiée de « one health » par ses promoteurs, est de plus en plus défendue par nombre de spécialistes de santé publique. « Des maladies peuvent être transmises de l’animal à l’homme, ou l’inverse, ou même revenir en boomerang de l’un à l’autre », a détaillé Brigitte Autran dans une interview donnée au Parisien à l’occasion de sa nomination.

À lire aussi Covid long: quand la perte d’odorat affecte la santé mentale

« On le sait depuis longtemps mais sans en prendre totalement la mesure », et « aujourd’hui, les politiques publiques doivent prendre en compte ce fait », a-t-elle souligné. Une quinzaine de scientifiques Brigitte Autran, dont les recherches ont surtout concerné le sida, compte composer d’ici à la rentrée l’équipe de ce comité, qui doit comporter une quinzaine de scientifiques.

Elle s’est, à cette occasion, exprimée sur différents sujets d’actualité sanitaire, à commencer par la pandémie covid, dont elle prévient qu’elle n’est pas achevée et risque de connaître un nouveau pic à la rentrée après le creux actuel.

Mais elle a aussi différencié la lutte contre le covid, dans laquelle il apparaît illusoire d’éliminer totalement la circulation du virus, de celle contre la variole du singe.