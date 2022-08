«Déjà!?» au Royal Festival de Spa: mais où est donc passé le temps?

Déjà !? Qui n’a jamais prononcé ce petit mot avec une intonation étonnée, voire légèrement courroucée. Les enfants au lit ! Déjà !? Jeunes gens, rendez vos copies ! Déjà !? Les amis, les vacances sont finies ! Déjà !?

Toute notre vie, nous nous étonnons que le temps passe aussi vite et plus on approche de la fin, plus celui-ci semble accélérer. Pour Benoîte Lejeune, c’est devenu une obsession. Conférencière multicarte, « guide artistique agréée nommée » rappelle-t-elle fièrement, elle fait partie de ces personnes qui savent tout sur tout et ne se privent pas de le faire savoir. C’est son côté énervant et un brin condescendant. Mais ce savoir ne l’empêche pas d’arriver aujourd’hui au terme de sa vie professionnelle. Déjà !? Oui, déjà, et ça, c’est vachement dur à avaler.