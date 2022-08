Avec la Vuelta, Remco Evenepoel se lance dans l’inconnu: «Ne pas perdre du temps les 9 premiers jours et prendre de l’expérience»

Evenepoel se remettait à peine de sa chute au Tour de Lombardie en août 2020 au moment d’aborder le Giro un an plus tard qu’il n’aura pas terminé suite à une nouvelle chute à trois jours de l’arrivée.

Vainqueur de la Clasica San Sebastian le 30 juillet dernier pour sa rentrée un mois après les championnats de Belgique fin juin, le jeune Belge, 22 ans, est à l’aise sur les courses d’un jour où les courses de 8-10 jours, « mais il y a encore une grosse différence avec les courses de trois semaines », a-t-il reconnu à quelques jours du Tour d’Espagne. « J’essaierai d’être là le plus longtemps possible et de profiter de mes bons jours pour tenter ma chance. Mon objectif sera d’abord de ne pas perdre de temps dans les neuf premières étapes. Puis ce sera le contre-la-montre et on réévaluera alors les buts pour la suite ».