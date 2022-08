RD Congo: le parc des Virunga sous le feu des rebelles du M23

Créé en 1930, le parc national des Virunga est le plus ancien d’Afrique et couvre une superficie de 7.800 km2, incluant les volcans de la chaîne des Virunga et le Mont Ruwenzori. Non seulement il représente un atout essentiel pour le tourisme en RDC, mais depuis dix ans, il contribue grandement à l’électrification de la région et de la ville de Goma elle-même. L’électricité produite par les centrales installées sur la rivière Rutshuru atteint aujourd’hui 42 mégawatts et fournit de l’emploi à 30.000 personnes dans de petites industries telles que des savonneries et des ateliers de menuiserie, mais aussi les écoles de la région (qui reçoivent gratuitement le courant destiné à leur fonctionnement).