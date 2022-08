«Chaque photographie est un adieu», «En dilettante»...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Chaque photographie est un adieu ***

Jusqu’au 11 septembre à la Galerie du Beffroi à Namur, entrée libre, www.intime-festival.be

Dans une époque où tout le monde prend tout en photo avec son smartphone, certains et certaines ne se contentent pas d’accumuler des images. Ils choisissent soigneusement les moments qu’ils souhaitent conserver. Ils le font de manière plus méticuleuse encore lorsqu’il s’agit ensuite de les rassembler pour donner naissance à un livre. Car c’est bien le livre de photographies qui est au cœur de ce parcours à la Galerie du Beffroi à Namur. Retrouvailles avec des sentiments enfouis, des émotions intimes, des bribes de souvenirs communs, universels et intemporels qui constituent ce que l’on nomme l’humanité.