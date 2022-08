Le retour des ennuis pour Cristiano Ronaldo: le Portugais a été entendu par la police après avoir cassé le téléphone d’un enfant autiste l’an dernier

Décidément, Cristiano Ronaldo ne vit pas des dernières semaines très faciles. Alors qu’il semblerait qu’il veuille quitter Manchester United à tout prix, le Portugais aurait également quelques soucis sur le plan judiciaire selon The Sun. Rappelez-vous, la saison dernière, après un match face à Everton, Cristiano Ronaldo avait frappé dans les mains d’un jeune garçon et avait brisé son téléphone portable. Il s’était ensuite excusé auprès de l’enfant mais il semble que l’histoire ne se soit pas arrêtée là. En effet, la star aurait été entendue par la police concernant une agression présumée et des dommages criminels.

Dans un communiqué ce mercredi, la police de Merseyside a déclaré au média anglais du Mirror : « Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans s’est volontairement présenté et a été interrogé sous caution concernant une allégation d’agression et de dommages criminels. L’allégation concerne un incident à la suite du match de football Everton contre Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril. »