Les images colorées du télescope spatial James Webb ne sont-elles qu’une illusion?

Début août, le physicien et philosophe des sciences français Etienne Klein a diffusé sur Twitter l’image d’un objet rond, rouge feu avec des éruptions blanches, devant un fond parfaitement noir, en le présentant comme un cliché du télescope spatial James Webb. Il affirmait que cet instrument de recherche d’une valeur de 10 milliards d’euros avait capturé Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du soleil, distante de la Terre d’environ quatre années-lumière.

En réalité, il s’agissait de la photo d’une simple rondelle de chorizo, ce saucisson épicé venu d’Espagne. Même des scientifiques sont tombés dans le panneau et ont exprimé leur colère lorsque des journalistes leur ont révélé la véritable nature de l’objet. Etienne Klein s’est excusé, tout en mettant en avant ses bonnes intentions. Son but était d’appeler à faire preuve de davantage de prudence et de scepticisme face aux images.