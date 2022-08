Podcast – Défaite de Liz Cheney: le déclin de l’empire républicain?

Par Pierre Fagnart Publié le 17/08/2022 à 17:06 Temps de lecture: 1 min

La parlementaire américaine Liz Cheney, l’une des élues républicaines les plus virulentes envers Donald Trump, a perdu son siège de députée. La fille de l’ancien vice-Président de George W. Bush a été battue dans le Wyoming par la candidate soutenue par l’ex-Président. Au sein du Grand Old Party, les voix dissonantes ont de plus en plus de mal à se faire entendre… Alors comment est-on passé du parti d’Abraham Lincoln à celui de Donald Trump ? Assiste-t-on au déclin de l’éléphant américain ? Quand et comment est ce que ça a commencé ? On a posé toutes ces questions à William Bourton, chef du service forum.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be