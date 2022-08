La productivité de la construction fortement impactée par la canicule Lorsque le mercure atteint 35 degrés, 1 entreprise de construction sur 5 parle d’une quasi-cessation des activités.

Bert Van Den Broucke/Photo News

Par la rédaction Publié le 17/08/2022 à 17:10 Temps de lecture: 2 min

La canicule impacte fortement la productivité des entreprises de construction. Si, entre 25 et 29 degrés, la perte de productivité reste limitée, elle s’avère énorme lorsque le mercure dépasse 30 et surtout 35 degrés : lorsque la température atteint ce seuil, 1 entreprise de construction sur 5 parle même d’une quasi-cessation des activités. « C’est compréhensible, car il faut évidemment que les conditions restent supportables pour nos travailleurs », explique Niko Demeester, CEO de la Confédération Construction, « mais certains matériaux ne résistent absolument pas à cette chaleur. Pour le secteur de la construction, la vague de chaleur que nous venons de connaître n’est pas une bonne nouvelle. » À lire aussi Météo: une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine? Même si beaucoup d’entreprises de construction prennent des mesures exceptionnelles, comme commencer la journée plus tôt, prévoir des pauses supplémentaires, effectuer le travail à l’intérieur autant que possible, alterner les tâches, etc., la chaleur semble toujours avoir un impact sur leur productivité.

Une enquête de la Confédération Construction, à laquelle 233 entrepreneurs et installateurs ont participé, montre qu’en cas de températures comprises entre 25 et 29 degrés, l’on constate une perte de productivité d’environ 10 % dans 65 % des entreprises de construction. « Il pourrait y avoir des conséquences pour le client final » Lorsque les températures continuent de grimper, 9 entreprises de construction sur 10 déclarent que l’impact sur la perte de productivité est important, atteignant même 25 %. Et lorsque le thermomètre indique 35 degrés et plus, la situation s’aggrave : 92 % des entreprises de construction s’attendent à une forte baisse de la productivité ; 6 entreprises sur 10 prévoient même une baisse de plus de 50 %, tandis qu’1 entreprise de construction sur 5 parle même d’une quasi-interruption des activités. Cela concerne principalement un certain nombre d’activités (travaux de toitures, de voiries, et autres travaux extérieurs), mais il convient de noter que plusieurs matériaux deviennent effectivement inutilisables à de telles températures. Songeons à la colle, à la peinture, au mortier et au béton.