Immersion dans la base secrète britannique où s’entraînent les soldats ukrainiens

Londres entraîne actuellement 10.000 soldats en provenance de Kiev. Si l’environnement ressemble à un plateau de tournage, ici, on apprend à se défendre et à tuer.

A chaque question, Zakhar, dont les yeux sont d’un bleu de glace, soupire de souffrance, d’espoir et de peur. Il était ingénieur en bâtiment, « puis j’ai vu les Russes raser des maisons et tuer des gens, dont mon meilleur ami. Maintenant, je veux me venger. »

Aujourd’hui, il va se rendre pour la première fois sur le front, dans l’est du pays, pour se battre contre Moscou. « Bien sûr que j’ai peur de mourir. Mais je combattrai jusqu’au dernier envahisseur », nous assure-t-il derrière le masque et le camouflage qui protègent son identité. « Mes enfants et petits-enfants doivent pouvoir vivre dans une Ukraine indépendante et prospère. »