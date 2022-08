collectif9: une harmonie envoûtante

Alpha Classics

Après un premier enregistrement consacré à Mahler, le collectif9, venu de Montréal, insuffle sa vision (et ses arrangements) à la musique de Debussy. Vagues et ombres est un disque atmosphérique, qui parcourt les ambiances paisibles, imagées et rêveuses de la Suite bergamasque (« Passepied » et « Clair de Lune »), des Préludes (« Des pas sur la neige »), de La Mer. « Il s’agit sans aucun doute d’une réinterprétation. Être moins nombreux (neuf instrumentistes, NDLR) nous permet de révéler autrement les riches interactions rythmiques qui habitent l’œuvre tout en mettant sous une nouvelle lumière l’équilibre des voix et des harmonies. »