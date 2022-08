Mercato: Jason Denayer aurait choisi son futur club

Pour une surprise, c’est une surprise ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son choix va laisser perplexe de nombreux observateurs… Libre de tout contrat suite à sa non-prolongation à Lyon, le Belge était suivi depuis quelques semaines par Valence et le Torino selon El Demasque. Mais le Belge aurait finalement choisi un tout autre projet puisqu’il aurait choisi de rejoindre Al-Nasr, en Arabie Saoudite, selon Rudy Galetti, journaliste italien pour Sky sports : « Le deal est clôturé. Jason Denayer sera bientôt un nouveau joueur de Al-Nasr », explique-t-il sur Twitter. « L’accord est total avec le défenseur central belge qui va parapher un contrat de deux ans accompagné d’un salaire net de 3,5 millions par saison. Valence et Torino ont été battus par les Saoudiens. »

Un choix difficilement compréhensible à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Il faudra donc, dès lors, voir comment Roberto Martinez réagira à cette décision de la part de son joueur…