Wagner: un «Ring» volontairement choquant à Bayreuth

A 33ans, Valentin Schwartz, qui a déjà mis en scène Mozart, Verdi et Puccini, s’attaque à son premier Wagner et on a l’impression qu’il veut dépouiller le Ring de toutes ses composantes mythiques. Le monde des dieux devient le clan de nantis embourgeoisés, servi par des cohortes de serviteurs divers et soucieux du maintien des choses acquises. Les dieux ont dès le départ investit leur chic demeure du Walhalla avant de la revendre avant le début de Götterdämmerung aux non moins nantis décadents des Gibichungs. Et tout ce petit monde se comporte comme des bourgeois égoïstes. Au 2e acte de la Walkyrie, pendant l’annonce de la mort à Siegmund chantée à la porte de son salon, Fricka nettoie patiemment l’argenterie. L’omniprésente épouse de Wotan règle l’activité du domaine Wotan avec une obsédante rigueur.