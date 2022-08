Rentrée scolaire: Mathieu Michel veut faire baisser la TVA à 6% sur le matériel informatique

Le secrétaire d’Etat fédéral à la Digitalisation, Mathieu Michel, a plaidé mercredi pour un abaissement à 6 % de la TVA sur le matériel pédagogique informatique acquis par les écoles, après la publication d’une enquête de la Ligue des Familles sur la hausse du coût de la rentrée scolaire.

L’informatique est l’un des postes qui viendront le plus grever le coût moyen de la prochaine rentrée scolaire, selon l’enquête de la Ligue. Les écoles sont en effet de plus en plus nombreuses à demander que leurs élèves soient équipés. Si cette demande ne peut être que facultative, dans la pratique, des écoles secondaires imposent l’achat de matériel informatique. Et même lorsque l’achat d’un ordinateur est facultatif, il est difficile pour un parent d’envoyer son enfant à l’école sans qu’il dispose du même matériel que ses camarades de classe, expose la Ligue.