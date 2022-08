Théâtre invisible: de l’art de mettre le chambard à l’école

Amener un spectacle dans les classes sans prévenir les élèves qu’il s’agit d’un spectacle, telle est la démarche de deux compagnies programmées aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy : Welcome to Earth avec « Nowan » et La Synecdoque avec « Cheveu ».

Si l’école ne va pas au théâtre, le théâtre ira à l’école. Depuis quelques années, ce credo se matérialise grâce au théâtre invisible. Le concept ? Amener un spectacle dans les classes sans prévenir les élèves qu’il s’agit d’un spectacle. Exemple avec Nowan, un spectacle de la compagnie Welcome to earth présenté aux Rencontres de Huy et prêt à se glisser entre le tableau noir et les bancs dès la première secondaire.