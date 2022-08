Elon Musk, le cow-boy galactique

Visionnaire, audacieux, électron libre, l’enfant terrible de l’Amérique en est devenu le chouchou. Pionnier autant que fantasque, il transforme Wall Street en yo-yo, recule les limites du ciel terrestre et s’amuse en feignant le rachat de Manchester United. Savant fou ou génie, qui est l’homme le plus riche de la planète ?

A la fin du repas, il pose lui-même la question à son biographe, Ashlee Vance (1) : « Vous pensez que je suis dingue ? ». Non, Elon Musk n’est pas un branquignol farfelu. Un brin timbré, un poil givré, peut-être. Mais fou, comme ces savants hirsutes manipulant des substances dangereuses dans l’espoir de dominer le monde, non. L’entrepreneur du siècle rêve en réalité bien moins de domination que de gloire éternelle. Pour un jour avoir changé le monde, son obsession. Quitte d’ailleurs à l’exporter sur Mars. « Sky is the limit », l’une des devises de la Sillicon Valley, ne fait pas partie de son registre. « La première étape consiste à se convaincre que quelque chose est possible, alors il y aura plus de probabilités que cela arrive », se plaît-il souvent à rappeler.