Mercato du Standard: Damjan Pavlovic vers Seraing, Sissako ne veut pas y aller

Jugé excédentaire (il n’a disputé que 6 minutes de jeu depuis le début de saison, lors de la journée inaugurale, et il n’a plus été repris depuis par Ronny Deila), Damjan Pavlovic devrait poursuivre sa carrière au RFC Seraing. Les contacts, établis depuis plusieurs jours déjà, devraient aboutir, sans doute sous la forme d’un transfert définitif étant entendu que le contrat du jeune (21 ans) belgo-serbe arrive à échéance en juin 2023. Et si plusieurs options sont encore à l’étude, le club de Sclessin pourrait être enclin à se séparer de son médian gratuitement, en incluant, comme cela se fait de plus en plus régulièrement, un pourcentage à la revente du joueur. Le dossier et très avancé. Le Standard a déjà marqué son accord pour que la transaction aboutisse, alors que Damjan Pavlovic est de son côté disposé à rejoindre le Pairay. Où un autre joueur du Standard aurait pu débarquer en prêt.