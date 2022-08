Trump «tient» toujours le Parti républicain

La déconvenue de Liz Cheney lors de la primaire républicaine du Wyoming est venue doucher ceux qui avaient cru déceler, au fil des scandales, un certain fléchissement dans le soutien à Donald Trump au sein du Great Old Party. Car peu importe ici Harriet Hageman, la vainqueure d’étape à Cheyenne… C’est bel et bien pour la portée hautement symbolique de ce scrutin local que toute la presse nationale avait fait voile vers ce confetti sur la carte politique américaine, avec son unique représentant au Congrès (sur 435 sièges) et ses trois grands électeurs au collège électoral des États-Unis (sur 538).

Exit donc Liz Cheney, porte-voix des républicains anti-Trump à Washington, qui vient encombrer le cimetière politique des opposants républicains au 45e président américain. Comment expliquer l’emprise de cet homme sur « le Parti de Lincoln » depuis six ans ?